Власти Ростова назвали причину катастрофической нехватки врачей

Некоторые медики предпочли работать с ковидными пациентами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По оценке заместителя главы администрации донской столицы по социальным вопросам Елены Кожуховой, на сегодняшний день в медицинских учреждениях города наблюдается неукомплектованность квалифицированными кадрами. Речь идет не только о врачах, но и о среднем персонале. Несмотря на финансирование, которое в этом году стало увеличилось более чем в два раза, устранить эту проблему пока не получается.

- Больше всего не хватает именно врачей, среди которых укомплектованность составляет только 59,7 процентов. Это связано с тем, что многие перешли на работу в ковидные госпитали за более высокими зарплатами. Между тем, увеличилась нагрузка на первичное звено, - отметила Кожухова.

Те, кто остался в больницах лечить нековидных пациентов, взяли на себя функции старших коллег. Многие были готовы работать в таком режиме некоторое время, но пандемия затянулась, а человеческие ресурсы не бесконечны. По словам Елены Кожуховой, это привело к профессиональному выгоранию сотрудников, некоторые из них предпочли уволиться.

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