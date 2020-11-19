"Головокружительная красота": Виктория Лопырева смутила подписчиков глубоким декольте

Виктория, как всегда, на высоте. Фото: официальный аккаунт модели в "Инстаграм"

Жена новоиспеченного чиновника Игоря Булатова, обладательница титула «Мисс Россия», модель из Ростова-на-Дону ошеломила поклонников сногсшибательным снимком. Виктория Лопырева выложила в своем аккаунте в Инстаграме черно-белое фото, на котором запечатлена в топе с откровенным декольте.

Подписчики написали массу восторженных отзывов.

- Головокружительная красота, - написал один из пользователей.

- Сногсшибательная дива, - отреагировал еще один из подписчиков.

Кстати, фотографию девушка сопроводила трогательным постом о воде.

- Знаете, как море охлаждается? Это чувствуется – как будто в чашу с теплой водой постепенно заливается холодная, и в замедленной съемке начинают смешиваться слои, перемешиваются между собой в разных местах и создаются новые, прохладнее, чем были, которые опять перемешиваются со следующими. Если бы я знала, что когда-нибудь задумаюсь над этим процессом и увижу в нем красоту, я бы очень удивилась. Я вижу, как мое окружение стало более вдумчивым, обращаю внимание на красоту, которая нам дана создателем, и понимаю, как это прекрасно. Мы становимся чище душой благодаря изменениям, происходящим в мире. И учимся принимать неизбежное, - написала Виктория.

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