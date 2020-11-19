Парацетамола не хватает в Ростовской области

В минздраве заявили о недопоставках лекарств для лечения ковидных пациентов.
Фото: Борис КУДРЯВОВ
В Ростовской области не хватает парацетамола и интерферона. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Александр Крат.
— Лекарственные препараты интерферон-альфа и парацетамол были поставлены в область не в полном объеме в связи с отсутствием их необходимого количества на фармацевтическом рынке. Данная информация была доведена до министерства здравоохранения РФ для определения дистрибьютора с целью поставки лекарств в полном объеме, — рассказал исполняющий обязанности министра.
Всего Ростовской области выделили 157,9 миллиона рублей для 22 054 пациентов с коронавирусом. Поставки лекарств уже стартовали. В настоящее время дома проходят лечение 4 241 человек.
АЛЛО!
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