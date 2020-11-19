Зарплата врачей в Ростове-на-Дону в два раза выше, чем у представителей других профессий

Доходы медиков выросли по сравнению в предыдущим годом Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня, 19 ноября, на совещании коллегии администрации Ростова-на-Дону озвучили средние суммы, которые получают врачи, работающие в больницах города. По словам заместителя главы администрации по социальным вопросам Елены Кожуховой, зарплаты медиков всех уровней в два раза выше, чем в среднем у представителей других профессий в регионе.

На графике, показанном во время совещания, чиновники продемонстрировали, что в среднем ростовские медики получают 64,6 тысячи рублей в месяц. Доходы среднего персонала скромнее - 40 тысяч рублей, а младшего - 36 тысяч. Стоит отметить, что по сравнению с 2019 годом зарплата тех, кто работает в системе здравоохранения, выросла примерно на 4 тысячи рублей.

Между тем, по данным Ростовстата в этом году средняя зарплата по всей Ростовской области - почти 33,5 тысяч рублей. Главная проблема в том, что даже высокие доходы не позволяют покрыть существующий дефицит кадров в медицинских учреждениях. Многие медики заразились коронавирусом и сейчас находятся на больничном. А те, кто остался работать в первичном звене, не выдерживают нагрузок и увольняются.

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