Из сети – в облака: «Ростелеком» развернул виртуальный ЦОД для «Россети Юг»

«Ростелеком» развернул виртуальный ЦОД для «Россети Юг» Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» организовал «Виртуальный центр обработки данных» (ЦОД) для ПАО «Россети Юг». Оператор электрических сетей юга России с филиалами в четырех регионах – Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях и Республике Калмыкия – получил возможность самостоятельно управлять хранением и обработкой данных, а также использовать виртуальные вычислительные мощности, сетевые экраны и другие средства информационной безопасности. Клиент разместил собственную информационную систему на облачном сервисе «Ростелекома» и работает в ней через специально развернутую для этих целей сеть VPN.

- Переход на виртуальный ЦОД – ответственный и взвешенный шаг. Для компании нашего масштаба, конечно, критична безопасность системы. “Ростелеком” предложил нам сервис, обеспечивающий первый, максимальный уровень защиты персональных данных клиентов и самой виртуальной инфраструктуры. Безусловным плюсом, конечно, является возможность самостоятельно оптимизировать или масштабировать потребление вычислительных ресурсов в зависимости от текущих потребностей компании, – прокомментировал Андрей Таскаев, директор по информационным технологиям ПАО «Россети Юг».

В рамках услуги «Виртуальный ЦОД» компания «Россети Юг» получила сервис IaaS* для внедрения интеллектуальных систем управления электросетевым хозяйством. Двухконтурная сетецентрическая система поддержки принятия решений осуществляет оперативно-технологическое и ситуационное управление как в повседневном режиме, так и при возникновении нештатных ситуаций. Методика единой унифицированной технологии моделирования электрических сетей позволяет мониторить показатели энергоснабжения потребителей в режиме реального времени даже там, где средства телемеханики не справляются.

- Наш виртуальный ЦОД полностью отвечает запросам компаний с высокими требованиями к производительности. Надежное хранение корпоративных данных позволяет избежать дополнительных затрат на персонал и новейшее оборудование. При этом разворачивается наша виртуальная платформа всего за несколько минут, – отметила Татьяна Виноградова, заместитель директора Ростовского филиала ПАО «Ростелеком».

В декабре 2019 года «Россети Юг» и «Ростелеком» подписали соглашение о сотрудничестве, нацеленное на реализацию «Концепции цифровой трансформации 2030» – одной из самых крупных программ цифровизации электросетевой отрасли. Энергокомпания уже пользуется интернетом, телефонией, мобильной связью и «Виртуальной АТС» от «Ростелекома». Также национальный цифровой провайдер обеспечивает для клиента строительство 105 точек защищенных каналов связи.

Получить подробную информацию об услугах национального цифрового провайдера можно на официальном сайте или по телефону 8 800 200 3000.