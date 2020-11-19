На оснащение еще одного ковидного госпиталя в Ростове потратят 40 миллионов

Средства выделят на шлюзы для кислородной разводки. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области продолжается создание ковидного госпиталя при больнице "водников". О ходе работ рассказал и.о. главы донского минздрава Александр Крат.

— В настоящее время там идет формирование шлюзов кислородной разводки. На эти цели из Федерального медико-биологического агентства предполагается транш на 40 миллионов, — прокомментировал Александр Крат.

Загруженность коечного фонда в Ростовской области, по информации властей, не превышает 60%. Напомним, в начале ноября еще один ковидный госпиталь открыли в детской городской больнице № 2. Было развернуто еще 200 коек.

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