"Фигура у тебя, кстати, так себе": Подписчики раскритиковали "бабушкино" бикини в горошек звезды Playboy

Звезда Playboy Мария Лиман. Фото: Instagram Мария Лиман

Самая эффектная брюнетка из Ростова-на-Дону Мария Лиман поделилась свежим снимком. Звезда Playboy предстала перед поклонниками в милом розовом купальнике в крупный горох. Тем не менее симпатичный наряд красотки высмеяли в сети, назвав тряпкой и "бабушкиным" бикини.

Новым снимком девушка хотела привлечь людей на сайт для взрослых, где Мария Лиман не покладая рук трудится за 13 долларов в месяц. Но реакция вышла совсем не такой, как ждала девушка.

"Фигура у тебя, кстати, так себе", "Где она откопала этот бабушкино бикини", "Мы там уже все видели", "Шла бы Маша работать", - высказывались люди.

Судя по всему, в последнее время с финансами у Марии Лиман все сложно, ведь в противном случае она бы отказалась от работы вебмоделью. Эта работа так далека от ее мечты - покорить Голливуд и стать новой девушкой Бонда.

А вот какие перспективы после откровенных видеороликов откроются перед брюнеткой в ростовской мэрии, где ей когда-то предлагали работу, пока не совсем понятно. Согласится ли звезда Playboy перебирать бумажки после эротических фото- и видеосессий - вопрос, который пока остается без ответа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Машины булочки самые лучшие»: Поклонники обсуждают фигуру модели Playboy Марии Лиман

Не успели улечься страсти по поводу того, что ростовчанка возглавила ТОП-100 самых сексуальных девушек России, как уже новый повод для разговоров (подробности)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.