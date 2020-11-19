Поток тяжелых ковидных пациентов уменьшился в Ростове

Сократилось число зараженных, попадающих в реанимацию. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове-на-Дону снизилось среднесуточное число госпитализированных с коронавирусом. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко на заседании регштаба по коронавирусу.

По словам сити-менеджера, ежедневно в городе фиксируется повышенное число заболевших. Однако при этом в больницы попадают меньше людей, в том числе пациентов в тяжелом состоянии.

— За последнюю неделю наблюдается снижение госпитализации тяжелых больных. Загруженность реанимаций — 57%. Наблюдается выявление более легких форм течения болезни, — прокомментировал Алексей Логвиненко.

Он пояснил, что на ситуацию повлиял ряд мер. Так, тесты начали делать во всех поликлиниках и кабинетах скорой помощи. Мобильные бригады поликлиник и «неотложки» берут анализы у пациентов с температурой на дому. Кроме того, штат колл-центров по вопросам ковида увеличен на 89 человек.

Логвиненко, кроме того, призвал не формировать негативный образ ростовских больниц. В том числе ковидного госпиталя в ростовской "двадцатке". Это, по его мнению, пугает пациентов и "нагнетает обстановку".

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