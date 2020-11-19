В Ростовской области девушка погибла в ДТП

В Ростовской области столкнулись иномарка и отечественный автомобиль
Фото: "КП" Архив
На трассе в Ростовской области случилась авария с участием отечественного автомобиля и иномарки.
Инцидент произошел в четверг, 19 ноября, около половины одиннадцатого утра в Азовском районе на трассе Азов — Староминская. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2105 поворачивал налево и столкнулся с ехавшим навстречу Chevrolet Cobalt.
В результате ДТП погибла пассажирка отечественного авто. Кроме того, медицинская помощь понадобилась обоим водителям.
- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.
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