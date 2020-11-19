В Ростове обнаружили работающий ночью караоке-бар

В Ростове закрыли караоке и рынок из-за коронавирусных нарушений Фото: Иван ВИСЛОВ

В донской столице были обнаружены несоблюдения ограничительных. В связи с этим была приостановлена деятельность караоке-бара. Об этом сообщил главный санитарный врач региона Евгений Ковалев.

Глава Роспотребнадзора отметил, что деятельность заведения могла и не быть приостановлена, если бы они вняли первому предупреждению. А также Ковалев рассказал, что также закрыт и рынок на проспекте Коммунистическом, для его закрытия понадобилась даже помощь судебных приставов.

- Такие же данные у нас есть и по рынкам в Новочеркасске, в Багаевском, Веселовском районах и в ряде других территорий. Работу будем продолжать, - отметил Евгений Ковалев.

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