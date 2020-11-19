Для ростовских больниц закупят еще три новых томографа

В Ростове закупят три новых томографа Фото: Артем КИЛЬКИН

Для медицинских учреждений донской столицы было принято решение закупить три новых томографа. Об этом сообщила заместитель главы администрации города по социальным вопросам Елена Кожухова.

Она отметила, что на них было выделено 142,5 миллиона рублей. Один из привезенных аппаратов начнет свою работу уже в понедельник, 25 ноября, в городской больнице № 6. Это позволит проводить до 50 исследований компьютерной томографии в сутки дополнительно.

А уже в будущем году, в январе, томографы запустят в поликлинике № 16 и больнице № 7.

Кожухова напомнила ростовчанам, что в день в городе при помощи КДЦ «Здоровье», горбольницы № 4 и ГБСМП проводится около 120 исследований. Стоит отметить, что аппараты работают круглосуточно, однако по ночам делать снимки КТ никто не приходит.

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Ранее из-за нехватки этих аппаратов образовалась очередь.

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