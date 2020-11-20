Ростовский бизнесмен понес наказание за выдачу незаконных займов

Бизнесмен выдавал займы под видом комиссионного магазина Фото: "КП" Архив

В донской столице наказали бизнесмена за занятие незаконной деятельностью.

Следствие установило, что один из индивидуальных предпринимателей, который не являлся организацией, начал выдавать потребительские займы, прикрывая свою деятельность комиссионкой в арендуемых нежилых помещениях. Стоит отметить, что он заключал с клиентами договоры комиссии, чтобы скрыть предоставление потребительских займов.

- По результатам рассмотрения судом постановлений прокуратуры виновное лицо в течение полугода трижды признавалось виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных ст. 14.56 КоАП РФ и привлекалось к административной ответственности в виде штрафов, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Но даже после оплаченных штрафов предприниматель продолжал свою работу. Поэтому ведомством было принято решение подать иск о том, чтобы его деятельность была признана незаконной. Иск был удовлетворен, но решение в законную силу еще не вступило.

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Бизнесмен вел деятельность под видом комиссионного магазина.

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