Компания «Россети Юг» получила паспорт готовности к зиме

Фото: пресс-служба Группы «Россети».

В четверг, 19 ноября, Павел Ливинский вручил паспорт готовности к осенне-зимнему периоду на 2020-2021 годы главе «Россети Юг» Борису Эбзееву.

Известно, что компания отвечает за транспорт электрической энергии по сетям 220 кВ и ниже. А энергетики ведут работу на территории Ростовской, Астраханской, Волгоградской областей и Республики Калмыкия.

Так, при подготовке к холодам были отремонтированы 42 силовых трансформатора и 3 088 трансформаторных подстанций, а также 3 021 километров воздушных линий электропередачи. Кроме того, проведена замена 5 571 штук опор и расчистка 1 237 гектаров просек воздушных линий электропередачи.

Как добавили в компании, на 100 процентов сформирован аварийный запас. Подготовлены 657 аварийно-восстановительных бригад, в том числе 44 из которых мобильные, 3 367 человек производственного персонала и 1 686 единиц спецтехники. А в резерве находится 330 источников электроснабжения общей мощностью 13,13 МВт.

Сообщается, что оценка выполненных мероприятий отражена в приказе Минэнерго России, документ подтверждает полную готовность «Россетей» к отопительному сезону во всех 80 регионах присутствия. При этом все компании Группы «Россети» получили паспорта готовности в срок.

- В этом году подготовка к сезону максимальных нагрузок велась на фоне беспрецедентных обстоятельств в связи с пандемией, - отметил Павел Ливинский. - Однако высокий уровень проникновения цифровых технологий в организационные процессы и своевременные меры реагирования позволили максимально обезопасить сотрудников, при этом полностью и с опережением графиков провести работы для обеспечения неукоснительной готовности объектов «Россетей» к ОЗП. Ставим себе задачу на этот период сохранить уверенную динамику роста надежности последних лет.

НАША СПРАВКА

«Россети Юг» обслуживает территорию общей площадью более 335 тысяч квадратных километров с численностью населения порядка 8,1 миллионов человек. В состав Компании входит 1 213 подстанций напряжением 35-220 кВ общей мощностью 18 723,2 МВА и 30 955 трансформаторных подстанций напряжением 6,10/0,4 кВ общей мощностью около 5 323,5 (МВА). Общая протяженность по трассе линий электропередачи –158,5 тыс. км. Численность персонала – свыше 14 тысяч человек.