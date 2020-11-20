Затосковавший по лету ростовчанин удивил горожан

Ростовчанин решил позагорать на снегу. Фото: соцсети

В заснеженной донской столице один из любителей позагорать устроил себе пляж прямо на улице.

Мужчина расположился рядом с торговым центром "Сокол". С собой "на отдых" он прихватил шезлонг, зонтик и зачем-то вентилятор. Одет он был тоже по-летнему - на нем не было ничего, кроме плавок и шлепок. В таком виде его и запечатлели проходящие мимо ростовчане. Снимки были опубликованы в одном из городских пабликов соцсети.

Пользователи, разумеется не смогли удержаться от язвительных комментариев по поводу произошедшего. Кто-то раскритиковал его поступок, кто-то наоборот изумился его закалке. Другие и вовсе посчитали, что он просто проиграл спор.

«Очередной клоун, пытается привлечь внимание… Как же хочется славы слабым людишкам…», «Умеют ведь наши отдыхать. Мужик красава, не каждый сможет и три минуты просидеть», - высказались комментаторы.

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Фото закаленного дончанина обсуждают в социальной сети.

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