Донские гандболистки обыграли "Бухарест" в Лиге чемпионов и вышли на первое место

Ростовчанки одержали очередную победу. Фото: пресс-служба ГК "Ростов-Дон"

Гандболистки "Ростов-Дона" отмечают победу в матче против "Бухареста". Исход этой игры позволил ростовчанкам выбиться на первое место рейтинга Лиги чемпионов.

Первая часть игры закончилась с преимуществом ростовчанок - 16:10. Затем гандболистки отправили в ворота противниц еще несколько мячей подряд. Потом румынская команда изо всех сил пыталась отыграться, но им так и не удалось обойти дончанок. Итоговый счет игры - 27:22.

Самой лучшей из гандболисток в команде победительниц стала Анна Вяхирева. Она забила пять мячей. В команде "Бухареста" отличилась Кристина Нягу – 11 голов. Она забила половину из общего числа заброшенных командой мячей.

Стоит отметить, что встреча должна была состояться несколько недель назад, однако из-за коронавируса спортсменок отправили на двухнедельный карантин.

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