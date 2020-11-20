В Ростове-на-Дону на одной из улиц движение автомобилей сделают односторонним

Одностороннее движение поможет избежать аварий. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донской столице с 1 декабря на одной из улиц в районе Нансена изменится движение автомобилей. Автомобилисты смогут проехать по улице Пешкова только в одном направлении.

Нововведение позволит повысить безопасность дорожного движения и пропускную способность улиц, находящихся неподалеку.

- Движение в одну сторону разрешат на участке от дома №41 до улицы Нансена в южном направлении, - рассказали в департаменте автомобильный дорог и организации дорожного движения города

Кроме того, власти запретят стоянку транспортных средств по улице Пешкова на участке от Нансена до проспекта Ленина. Изменения будут действовать с 1 декабря 2020 года.

Напомним, из-за резкого снижения температуры воздуха автомобилистам и пешеходам следует быть внимательными на дорогах. Поездки и прогулки во время гололеда могут быть опасны.

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