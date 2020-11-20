Шоу на Новый год в Ростове будет очень скромным

Ранее на эти цели власти тратили в разы больше денег. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году ростовчане увидят самый скромный новогодний фейерверк за последние несколько лет. Если раньше власти города тратили довольно большие деньги на зрелищное шоу, то сейчас дела обстоят намного скромнее. На сайте госзакупок появился конкурс на поиск подрядной организации, которая подготовит пиротехническое представление всего за 100 тысяч рублей.

В документах уточняется, что салют должны увидеть ростовчане во время открытия главной новогодней елки в парке имени Горького. Подрядчик подготовит примерно 700 пиротехнических снарядов, каждый из которых должен действовать около около 5 секунд.

Салют должен пройти 31 декабря. На данный момент идет сбор заявок на участие в конкурсе. Результаты станут известны 30 ноября.

Стоит отметить, что ранее власти города тратили на подобные представления больше средств. Подобная экономия обусловлена пандемией коронавируса, из-за которой большинство мероприятий проходят в онлайн режиме. Большого скопления людей в новогоднюю ночь в центре города не ожидается.

Напомним, похожая ситуация наблюдалась и в главный праздник донской столицы - День города. Власти отчитались, что на торжества в этом году потрачено 7,6 миллионов рублей, из которых 1,4 миллиона - на оформление Ростова. Для сравнения в 2019 на подготовку всех мероприятий было израсходовано порядка 40 миллионов рублей

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