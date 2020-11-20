Полицейские вытащили застрявший в пурге на трассе М-4 микроавтобус

Инспекторы помогли автомобилистам, попавшим в беду на дороге. Фото: УГИБДД по Ростовской области. Стоп-кадр видео

Непогода и снег продолжают подкидывать неприятности автомобилистам.

Во время пурги на 867 километра автодороги М-4 съехал на обочину, а после сломался микроавтобус «Форд», которым управлял водитель из Адыгеи. Мужчина пытался самостоятельно справиться с возникшими трудностями, но в темноте и при сильном ветре этого сделать не удалось. Спустя некоторое время по дороге проезжали сотрудники ГИБДД. Они увидели, что водителю нужна помощь.

- Микроавтобус отбуксировали до ближайшей станции техобслуживания. Специалисты устранили неисправность, житель Адыгеи поблагодарил инспекторов за помощь, - рассказали в УГИБДД по Ростовской области.

Еще один небольшой подвиг совершили гаишники недалеко от поста «Миллеровский». Там произошла авария с участием "Газели" из Твери и грузовика. Инспекторы заметили что из под капота "Газели" валят клубы дыма. Сотрудники ГИБДД воспользовались своими огнетушителями, а после помогли водителю добраться до ближайшего автосервиса.

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