Донской автомобилист пойдет под суд за смерть девочки после аварии

Подозреваемый в смертельной аварии предстанет перед судом Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Автомобильная авария унесла жизнь 17-летней девочки в хуторе Груцинов Каменского района Ростовской области. На водителя завели уголовное дело. Автомобилист уехал с места происшествия, не оказав помощь, считают следователи.

Следователи выяснили, что мужчина выехал на обочину дороги, где наехал на двух несовершеннолетних девочек 15 и 17 лет. В результате этого девочка постарше скончалась на месте происшествия, а ее подруге причинен тяжкий вред здоровью.

Автомобилист, видимо, испугался наказания и уехал с места аварии. Мужчина даже не позвонил в скорую помощь. Сотрудники правоохранительных органов объявили его в федеральный розыск, а затем задержали.

- Подозреваемый в преступлении заключен под стражу, - отметили в СУ СК по Ростовской области.

Сейчас следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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