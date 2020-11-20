В Ростове из-за нарушений закрыли рынок на Западном

Рынок закрыли из-за нарушений правил, введенных из-за коронавируса. Фото: Яндекс.Карты

Пандемия коронавируса напрямую повлияла на работу ростовского рынка "Элеонора", который расположен в Западном жилом массиве Ростова. Специалисты регионального отделения Роспотребнадзора провели проверку работы торговых объектов и временно запретили торговлю.

Инспекторы выявили, что там не соблюдались санитарные правила, но самое главное - введенные из-за опасной коронавирусной инфекции ограничения.

- Были отправлены иски в суды о понуждении к действиям по исполнению законодательства, но ничего не выполнилось, - рассказал на заседании оперштаба главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев.

После проверочных мероприятий закрытие грозит и другим рынкам донского региона. Инспекторы отметили нарушения в Новочеркасске, Багаевском, Веселовском районах и в других территориях Ростовской области.

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