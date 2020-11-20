Экс-заместитель губернатора Ростовской области будет работать в вузе

Ранее Василий Рудой курировал на своем посту вопросы информационной политики. Фото: правительство Ростовской области.

Бывший заместитель губернатора Ростовской области Василий Рудой перешел на новое место работы. Василий Рудой возглавил филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Любопытно, что Василий Рудой длительное время был связан с академией. Он окончил Северо-Кавказскую академию государственной службы, позже — аспирантуру того же учреждения. В 2008 стал ректором своей альма-матер, через три года возглавил Южно-российский институт управления.

Долгое время Василий Рудой работал в городских и областных органах управления. С 2001 по 2008 годы он занимал различные должности в ростовской администрации. В 2015 году его назначили заместителем губернатора Ростовской области. Он курировал вопросы информационной политики, социально-политических коммуникаций, административной реформы, информационных технологий и связи. 11 ноября Василий Голубев освободил его от должности.

АЛЛО!

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