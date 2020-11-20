Лидером по числу выявленных зараженных коронавирусом остается донская столица. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 47 городах и районах Ростовской области. Об этом сообщает донское правительство.

Большинство новых зараженных обнаружили в Ростове-на-Дону — 126 человек. По десять случаев заражения зарегистрировано в Батайске, Таганроге, Аксайском и Сальском районах. Девять жителей заразились Новочеркасске, по семь — в Новошахтинске, Белокалитвинском и Красносулинском районах.

Напомним, за сутки в Ростовской области ковидом заболели еще 311 человек. Число инфицированных с начала пандемии достигло 36 834. Коэффициент распространения инфекции — 1,01.

Случаи заражения коронавирусом зарегистрированы также в следующих городах и районах:

Верхнедонской, Миллеровский, Мясниковский, Неклиновский, Орловский, Ремонтненский, Семикаракорский районы (по шесть случаев), Каменск-Шахтинский, Матвеево-Курганский, Тарасовский районы (по пять), Волгодонск, Зимовниковский район (по четыре), Азов, Гуково, Заветинский, Куйбышевский, Милютинский, Октябрьский, Усть-Донецкий, Чертковский (по три), Боковский, Веселовский, Волгодонский, Егорлыкский, Каменский, Константиновский, Мартыновский, Шолоховский районы (по два), Донецк, Шахты, Багаевский, Дубовский, Зерноградский, Кагальницкий, Обливский, Пролетарский, Тацинский, Целинский районы (по одному).

АЛЛО!

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