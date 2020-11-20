Только бы звонил маме: ростовчанка обманом передала сыну в колонию семь мобильников

Пронос запрещенки пресекли в колонии
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Заботливая мать из Ростова-на-Дону решила несмотря на жизненные обстоятельства всегда быть на связи с любимым сыном, которого судили за преступление и отправили в колонию отбывать наказание.
Женщина придумала хитрый план, чтобы легче пережить разлуку со своим ребенком. Во время передачи продуктов и вещей в корпусе трех радиоприемников она спрятала целых семь мобильников. Возможно, проверяющие и не обратили бы внимание на посылку, но количество радиоприемников заставило их усомниться и вскрыть корпус.
-По факту проводится проверка, материалы которой будут направлены в мировой суд, - отметили в региональном ГУФСИН.
В случае, если вина матери осужденного будет доказана, ей грозит штраф от двух до пяти тысяч рублей за административное правонарушение.
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