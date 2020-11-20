Двухразовым горячим питанием обеспечат детей-инвалидов в Ростовской области

Бесплатное питание в регионе получают все школьники 1- 4 классов. Фото: Архив КП

Власти донского региона решили расширить список детей, которым будет положено бесплатное питание в школах. Право на двухразовые обеды или денежную компенсацию получат мальчишки и девчонки с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.

Сейчас бесплатно в школах питаются ученики начальных классов. Все школьники с 1 по 4 классы ходят в столовые. Остальным детям нужно оплачивать обеды.

Теперь в Ростовской области будут обеспечены двухразовым горячим питанием дети-инвалиды, которые обучаются в колледжах, техникумах и других государственных средне-специальных учебных заведениях. А тем, кто учится дома, будут выплачивать денежные компенсации для покупки продуктов.

Двухразовые обеды или денежную компенсацию для детей с ограниченными возможностями здоровья оплатят за счет областного бюджета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Тренировка глаз и прогулки": как сохранить здоровье ребенка на дистанционном обучении рассказал педиатр

Профессор Александр Лебеденко из Ростова убежден, что ребенок должен отдыхать от электронных устройств и делать физические упражнения (подробности)

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!