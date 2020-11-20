Коммунальщиков обвинили в мошенничестве во время уборки снега Ростове

Настоящая зима пришла к ростовчанам только в ноябре 2020 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону двух экс-директоров коммунальных предприятий Кировского района и одного индивидуального предпринимателя подозревают мошенничестве и сговоре при уборке снега.

Следователи направили в суд уголовное дело по статье "Мошенничество".

По материалам дела, в прошлом году коммунальщики и их знакомый бизнесмен заключили договоры подряда на уборку снега на территории Кировского района города. Стоимость работ превышала 1,4 миллиона рублей.

Следователи считают, что фактически никакие работы по уборке снега не выполнялись, но в документах о приемке значилась расчистка района.

Сейчас следователями уже собрана достаточная доказательственная база.

- Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - отметили в следственном управлении СК по Ростовской области.

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