Тела двух человек обнаружили после пожара в доме в Ростовской области

По факту происшествия проводится проверка. Фото: ГУ МЧС ПО Ростовской области.

В Семикаракорском районе два человека погибли в результате пожара в частном доме. Происшествие случилось в хуторе Маломечетный 20 ноября.

Местные жители обратились к спасателям около трех часов дня. Очевидцы рассказали, что на 3-м переулке загорелся частный дом.

На место прибыли 11 пожарных. К тушению подключили четыре единицы техники. Площадь возгорания составила 48 квадратных метров. Когда сотрудники потушили огонь, они обнаружили в доме тела двух человек.

— Скончались 90-летняя женщина и 64-летний мужчина. Причина пожара устанавливается, проводится проверка, — прокомментировали в управлении МЧС по Ростовской области.

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