В Ростове выявили район с самым загрязненным воздухом

В Ростове обнаружили сильное загрязнение воздуха Фото: "КП" Архив

В донской столице провели проверку и выявили высокие показатели загрязнения воздуха. Об этом сообщил председатель комитета по охране окружающей среды города Андрей Куренков.

Результаты проведенной проверки оказались крайне негативными. Воздух Ростова-на-Дону очень сильно загрязнен. Наибольшее загрязнение было выявлено в Советском районе города.

- В текущем году на территории Советского района проводятся маршрутные наблюдения за состоянием атмосферного воздуха. По результатам мониторинга можно сказать, что концентрация взвешенных веществ превышала предельно допустимые значения. В целом по городу уровень загрязнения был высоким, на территории Советского района – очень высоким, - рассказал Куренков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону за год воздух стал грязнее почти в два раза.

Основные источники опасности - автомобильный и железнодорожный транспорт.

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!