За нападение на представителя власти накажут жителя Ростовской области

В Ростовской области мужчина напал на представителя власти Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В Ростовской области местный житель напал на представителя власти.

46-летний житель Боковского района обвиняется по статье 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти". В ходе следствия стало известно, что 7 ноября подозреваемый, находился на территории охотничьего хозяйства в Боковском районе и хотел воспрепятствовать записи своего правонарушения "Добыча копытных животных, относящихся к охотничьим ресурсам, без разрешения". Он несколько раз ударил рукой главного специалиста межрайонного отдела управления развития охотничьего хозяйства и использования объектов животного мира.

- В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

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