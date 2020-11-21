Сильный ветер обнажил тайный остров на реке Дон

Последствия нагонного ветра на реке Дон. Фото: соц. сети

Всю неделю в Ростове-на-Дону бушует непогода. Сначала лютые морозы сковали город, затем пошел долгожданный снег. Спустя несколько дней таких аномалий поднялся сильнейший ветер. Это спровоцировало нагонные явления на реке Дон, которая часто меняет береговую линию. Теперь там появился огромный остров. Фотографии опубликовали в социальных сетях.

На снимках действительно виден остров. Его заметил случайный прохожий, оказавшийся на Ворошиловском мосту. В сетях сообщается, что многие уже вышли с металлоискателями на поиски ценных предметов. Люди пытаются обнаружить там забытые украшения или ценный металл.

Стоит отметить, что подобное явление не редкость для Ростова-на-Дону. В сентября этого года береговая линия реки сильно сдвинулась. Одна из опор Ворошиловского моста осталась буквально на земле. В последующие месяцы происходили подобные вещи, однако острова жители города еще никогда не видели.

Напомним, сегодня, 21 ноября, в донской столице будет морозно и пасмурно. Температура воздуха не поднимется выше 0 градусов.