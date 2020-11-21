ФК "Рубин" - ФК "Ростов" 22 ноября: прогноз на матч

Сейчас "Ростов" готовится к игре в Казани. Фото: соц. сети ФК "Ростов"

22 ноября, в воскресенье, состоится матч между командами ФК "Рубин" и ФК "Ростов". Игра пройдет в Казани на главном стадионе столицы Татарстана. Стартовый свисток дадут в 19:00. Уже появляются аналитические данные на обе команды. Футбольные аналитики пытаются предсказать исход матча. Многие сходятся во мнении, что команды примерно равны по силе, но у одного точно есть преимущество.

Эксперты, опытные фанаты футбола, считают, что сейчас "Ростов" находится в оптимальной форме. Главный тренер южан Валерий Карпин выстраивает определенную тактику. Его парни всегда играют в агрессивный футбол. Другое дело, что многие из новеньких, которые только недавно присоединились к составу, не до конца понимают задачи и стиль игры. Несогласованность действий, как в матче против "ЦСКА", который закончился поражением для "желто-синих", лишний раз показал это.

Однако на выезде ростовчане все равно могут показывать красивый и эффективный футбол. Победа в Москве над одним из лидеров чемпионата - "Спартаком" лишний раз доказало, что южане в состоянии навязать свою игру даже более сильному сопернику.

Между тем, "Рубин" в последнее время немного сбавил обороты. Многие считают, что клуб не может найти свою игру. В последних пяти играх три поражения, одно из них в кубке России. Но тем не менее, "Рубин" переиграл "Арсенал" и "Зенит", которые находятся сейчас не в лучшей форме. Кроме того, команда не может забить уже две игры и пропускает на протяжении семи игр. Однако родные трибуны и длительный отдых может все перевернуть.

В любом случае нас ждет зрелищный футбол.