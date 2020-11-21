В Ростове из-за аварии образовалась гигантская пробка на Комсомольской площади

Последствия ДТП. Фото: ГИБДД по РО

Прямо сейчас Комсомольскую площадь в центре Ростова-на-Дону сковала огромная пробка. Водители стоят от кольца до улицы Шеболдаева. Предположительно это произошло из-за аварии, которая случилась под мостом. Оперативные данные о ситуации на дороге дает портал "Яндекс-карты".

На схеме видно, что весь путь от площади до университета РГУПС выкрашен в темно бордовый цвет. Это значит, что там прямо сейчас серьезный затор. Чуть дальше, на улице Шеболдаева столкнулись два автомобиля. Это произошло днем несколько минут назад.

Ситуацию прокомментировали в региональном ГИБДД. В ведомстве отметили, что в результате ДТП никто не пострадал. Сейчас инспекторы пытаются восстановить движение транспорта.

А пока фотографии ДТП появляются в социальных сетях на страницах городских пабликов. Исходя из ситуации, советуем всем водителям искать объездной путь. Добраться до Северного района или Военведе можно по проспекту Нагибина или по улице Нансена. Там карты показывают зеленый цвет.

Фото: "Яндекс-карты"

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