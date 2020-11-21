Избил за съемку: на Дону браконьер набросился на сотрудника министерства природы

На него возбудили уголовное дело. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростовской области произошел случай, из-за которого 46-летний мужчина может оказаться на скамье подсудимых. По данным регионального следственного комитета, он занимался незаконной охотой. Ему попытался помешать сотрудник министерства природных ресурсов. В этот момент браконьер вышел из себя и стал применять силу.

Все случилось в Боковском районе. На территории, находящийся под охраной государства, мужчина решил устроить охоту. Он пытался поймать и убить копытного зверя. Однако ситуация для него стала разворачиваться неожиданным образом.

В какой-то момент на место приехал главный специалист межрайонного отдела управления, развития охотничьего хозяйства и использования объектов животного мира. Представить власти потребовал прекратить незаконную деятельность и стал снимать все происходящее на телефон. Он хотел зафиксировать результаты деятельности браконьера. Предположительно мужчина уже успел убить нескольких животных.

В этот момент местный житель будто сорвался с цепи. Он набросился на чиновника с кулаками, нанеся несколько ударов прямо по лицу. Это не уберегло его от ответственности, а даже усугубило ситуацию.

На него завели уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

- В настоящее время проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - отметили в правоохранительном ведомстве.

Если вина фигуранта будет доказана, он может получить реальный тюремный срок.