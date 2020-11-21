Под Ростовом поисковик обнаружили огромную сеть неизвестных окопов

Сеть растянулась на десятки километров. Фото: соц. сети

Под Ростовом поисковики добровольческого отряда «Витязь» обнаружили гигантскую сеть окопов, которую создали во время Великой Отечественной войны. Скорее всего, это сделали солдаты Красной армии в целях защиты своих позиций. Об этом говорят вещи, найденные в окопах. Пост с фотографиями раскопок появился в социальных сетях.

Перед поисковиками предстала настоящая сеть из окопов, противотанковых рвов, блиндажей и дотов. Общая протяженность сети - десятки километров. Примечательно, что один из дотов разрушен, предположительно, снарядом или минометной миной. Это говорит о том, что здесь проходили масштабные сражения.

Кроме того, на участке, где проводились исследования, добровольцы обнаружили останки солдата Красной армии. Это определили по вещам, которые были при нем в момент смерти: пуговицы, обувь и пряжка от ремня.

Напомним, ранее в Миллеровском районе поисковики нашли массовое захоронение с останками сотен мирных жителей. В период ВОВ карательные отряды устроили там "зачистку", поставив под автомат не только солдат, но стариков и детей.