300 миллионов рублей направят на дорожную разметку в Ростовской области

Сейчас идет сбор заявок на участие в конкурсе. Фото: Иван МАКЕЕВ

Власти Ростовской области объявили конкурс на поиск подрядной организации, которая возьмется за работу по нанесению дорожной разметки в регионе. На эти цели предусмотрено почти 300 миллионов рублей. Заказчиком выступает министерство транспорта. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Согласно опубликованным документами, разметка будет наноситься на дороги как регионального, так и муниципального значения. Компания, которая выиграет конкурс, должна использовать краску, термопластик и холодный пластик. Эти средства лучше держаться на проезжей части.

Заказчик указал, что все работы должны быть выполнены в светлое время суток при условии соблюдения установленных норм. В документах обговаривается, что дорожная разметка, нанесенная краской, должна продержаться на дорогах, как минимум, три месяца. Термопластик в свою очередь прочнее, поэтому и гарантия на него указана не менее одного года.

Помимо разметки, подрядчик установит дорожные знаки, освещение, светодиодные блоки и две интеллектуальные системы - «умный поворот» и «умный пешеход».

Все деньги пойдут из бюджета области. Однако в закупке не указано точно, где будут проводиться работы и, какие именно дороги попадут в контракт. На данный момент принимаются заявки на участие в конкурсе. Победить станет известен только 18 декабря.