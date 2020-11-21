Лобовое столкновение: на донской трассе при ДТП погиб мужчина

Последствия ДТП. Фото: донское ГИБДД

В Ростовской области произошло дорожно-транспортное происшествия, в результате которого погиб 38-летний мужчина. Она находился за рулем отечественной легковушки. По данным регионального ГИБДД, все случилось в Октябрьском районе на трассе от Шахт до Владимирской.

По предварительным данным, примерно в 15:00 водитель за рулем «Ваз» решил пойти на обгон и выехал на полосу встречного движения. Мужчина не заметил, что в противоположном направлении двигалась иномарка «Фиат». Когда машины оказались перед друг другом, бить по тормозам стало поздно.

Произошло лобовое столкновение. Машины отбросило в разные стороны. Удар был такой силы, что оба авто получили сильнейшие повреждения. «Ваз» вообще превратился в груду металлолома.

Водитель отечественной машины погиб на месте ДТП. Внутри «Фиат» находились три человека: водитель, 35-летняя женщина и 15-летний подросток. Всех забрали в больницу. У них диагностировали травмы различной степени тяжести.

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД.