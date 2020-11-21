В начале следующей недели тысячи ростовчан останутся без света

Света не будет во многих районах донской столицы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону вначале следующей недели жителей города ждет масштабное отключение электричества. Тысячи людей в разных районах города останутся без света. Неудобства придется потерпеть, так как на сетях снабжения будут работать аварийные бригады. Об этом сообщили в компании «Донэнерго».

Так в понедельник, 23 ноября, с 9:00 до 17:00 света не будет по следующим адресам: просп. Шолохова 121-161, 190-238; ул. Новомосковская 1-17, 2-34; ул. Полторацкого 25-67, 10-56; ул. Просвещения 1-3, 2-20; ул. Кавказский 1-37, 2-36; ул. Казбекский 1-19, 2-30; пер. Нальчинский 1-47, 2-44; пер. Тебердинский 1-71, 2-56; пер. Тувинский 1-9, 29, 2-68, 47-59; ул. Куйбышева 1-25, 10-30; пер. Кабардинский 21-33, 30-52; пер. Осетинский 2-34, 1-39; пер. Казбекский 21-39, 32-50; пер. Дзержинского 1-33, 2-64; пер. Поворотный 1-5, 2-6; ул. Гранитная 27-73, 30-64; пер. Паровозный 1-3, 2-4; пер. Шахтинский 1-15, 2-14; пер. Егорлыкский 1-19, 2-20; ул. Кабардинская 1-49, 2-12; ул. Коммунаров 52, 69-79ул. Таганрогская 116А, 116Г, 116/5, 116/6, 118/2-школа №110.

Также лампочки погаснут сразу на два дня подряд с 9:00 до 17:00 с включением на ночь по адресам: ул. Рябышева 8-58, 11-83; ул. 30 линия 11-29, 14-32; ул. 32 линия 19-59, 24-62; ул. 34 линия 15-51, 26-64; ул. 36 линия 23-89, 30-92; ул. 38 линия 18-80, 29-91; ул. Тюхряева 29-67, 28-64; ул. Вити Черевичкина 6-42, 13; ул. Кагальницкая 15-21, 14-30.

С 23 по 27 ноября свет будут выключать по ежедневно по адресам: пер. Бурный 1-23, 2-10; пер. Веселый 7, 16-34; ул. Минераловодская 80-146, 101-165; пер. Подпольный 3-15; пер. Перовский 33-35, 34-36; ул. Собино 111-131, 126-144; пер. Чухновский 5-15, 4-8; ул. Республиканская 106-126, 128А-136, 99-159; ул. Скачкова 34-48, 25-31; ул. Кима 1.

В понедельник отключения затронут и другие дома. Так с 8:00 до 16:00 с 23 по 27 ноября электричества не будет: ул. 19-я линия 21-39; ул. 21-я линия 32-42, 33-49; ул. 23-я линия 34-50, 43-71; 25-я линия 30-68, 37-69; ул. 27-я линия 22-72, 25-89; ул. 1-я Пролетарская 4-22, 1-25; ул. 2-я Пролетарская 2-16, 1-19; ул. Богданова 2-24, 1-23; ул. Подвойского 2-10; ул. Листопадова 8-12, 1-31.

Только на один день с 9:00 до 13:00 неудобства ждут жителей домов по адресам: ул. Мадояна 205, 205Д, 186; ул. Доватора 135-147, 153, 36-56; ул. Львовская 35-69; ул. Объединения 75-77, 84; ул. Еременко 21-43; ул. Западная 3-9, 4-16; ул. Калининградская 5-17, 10-24; ул. Петрозаводская 38А, 40А, 42А, 135-171, 180-220, 9, 10, 14

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