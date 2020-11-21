Участница вечерники с сухим льдом с новым парнем приехала в Таганрог

Екатерина Диденко стала известна после трагедии в столичной бане. Фото: соц. сети

Фарма-блогер Екатерина Диденко приехали в Таганрог вместе со своим новым парнем и детьми. В донском городе девушка решила навестить своих родственников. Всю поездку от Москвы до малой родины она снимала на телефон и выкладывать в социальных сетях.

В инстаграме у девушки подписчики смогли увидеть стелу, которая установлена на въезде в культурную столицы донской земли. Вместе с ней были и ее дети: девочка Настя и сын Саша. Можно только догадываться, что главной целью поездки было знакомство нового парня Влада со всей семьей Диденко.

На фотографиях видно, что в Таганроге девушка не теряла зря времени. Сначала она побывала в бане, затем показала детям Азовское море. Кроме того, она представила своего возлюбленного прабабушке. Девушка давно не приезжала в родной город, поэтому решила в одну поездку успеть посетить сразу всех родных.

Стоит напомнить, что Екатерина обрела популярность после трагической вечерники с сухим льдом. Тогда компания друзей отмечала ее день рождения в одном из банных комплексом столицы. В бассейн закинули несколько килограмм сухого льда, что вызвало химическую реакцию. Вещество стало выделять углекислый газ. Все, кто нырнул в воду, почти сразу потеряли сознание. В итоге муж Екатерины и еще несколько молодых человек погибли.

Спустя несколько месяцев вдова, отойдя от шока, стала жить по-новому. Она увеличила себе грудь и нашла нового парня.

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