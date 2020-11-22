Снег и мороз: какая погода ждет ростовчан 22 ноября

Чтобы не замерзнуть, придется одеваться теплее. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жителей Ростова-на-Дону 22 ноября ожидает по-настоящему зимняя погода. Температура опустится ниже нуля, пойдет снег. К счастью, по данным донских синоптиков, не будет сильного ветра, как в прошлые дни. Прогноз дали в региональном гидрометцентре.

Так сегодня, в воскресенье, температура воздухе составит 2 градуса ниже нуля утром и вечером, а днем воздух прогреется до 0 градусов. В светлое время суток может пойти обильный снег, который к полудню только усилится. Весь день будет пасмурно, без прояснений. Успокоится ветер, порывы которого не превысят 5 метров в секунду.

Уже на следующей неделе значительно потеплеет. Средняя температура воздуха перевалит за 0 градусов и поднимется до 4 со знаком плюс. Во многих районах тучи рассеются и жители Дона увидят солнце.

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