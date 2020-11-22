«Ростов» - одна из ведущих команд России»: тренер «Рубина» о предстоящей встрече с донским клубом

Леонид Слуцкий. Фото: ФК "Рубин"

В преддверии игры против «Ростова» главный тренер казанского «Рубина» высказался о сопернике. По словам Леонида Слуцкого, донской клуб – один ведущих в стране, поэтому играть против него будет непросто. Игра состоится уже сегодня в 19:00. Для южан это будет уже третий матч, который они проводят на выезде.

На данный момент «Рубин» испытывает серьезные кадровые проблемы. Игру пропустят несколько ведущих игроков. Все это не может не отразиться на результате встречи, что понимает главный тренер казанцев. Важно сказать, что перестановки коснулись и «Ростова». Осень клуб продал нескольких ведущих футболистов. На их место пришли молодые, но не опытные ребята. С каждой новой игрой ребята все больше вливаются в коллектив и показывают фирменный ростовский футбол.

По словам Слуцкого, главное – это понять, кто и сколько времени готов провести на поле.

- «Ростов» несмотря на то, что у них произошли кадровые изменения, остается одной из ведущий команд России. Играть с ними тяжело даже в оптимальном составе, - говорит тренер «Рубина».

На данный момент игроки «Ростова» уже прибыли в Казань. Напомним, прямую трансляцию игры вы сможете читать на нашем сайте.