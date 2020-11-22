В Ростове бывших чиновников осудят за распил денег, выделенных на уборку снега

Им удалось украсить более миллиона рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове-на-Дону на скамье подсудимых окажутся три человека, которые до этого работали в муниципальных организациях города. Вместе с ними под суд пойдет и бизнесмен, руководитель подрядной организации. По данным региональной прокуратуры, они украли крупную сумму, которая должна была пойти на расчистку города от снега.

Согласно информации надзорного ведомства, в прошлом году был заключен контракт на работы в Кировском районе. Фигуранты дела, среди которых директора МКУ «УЖКХ Кировского района», МУП «БКР Кировского района», вступили в сговор и не выполнили условия договора, заключенного с компаний-подрядчиком.

В результате улицы города остались нерасчищенными, зато все трое улучшили свое финансовое состояние. Им удалось похитить 1,4 миллиона рублей.

Вскоре этим делом заинтересовались правоохранительные органы и возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

- Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - отметили в ведомстве.

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