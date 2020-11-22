Донские власти уточнили, кому из приезжих нужно уходить на карантин

Губернатор Ростовской области Василий Голубев. Фото: правительство РО

Сегодня в Интернете стала появляться информации, что в Ростовской области ввели карантин при въезде в регион. Якобы все те, кто приехал на донскую землю, должен какое-то время находится на самоизоляции. Сейчас же пресс-секретарь правительства Ростовской области прокомментировала ситуацию и отметила, что некоторые журналисты неправильно поняли слова губернатора.

Василий Голубев на заседании регионального штаба по борьбе с коронавирусом действительно высказывался о тех, кто приезжает в Ростовской область из других регионов.

- Приезжающие должны находиться либо на карантине, либо дома. Это нужно соблюдать, как минимум до того момента, пока не будет сделан тест на коронавирус, - отметил глава Ростовской области.

Однако, по словам пресс-секретаря правительства Ирины Четвертаковой, речь идет о трудовых мигрантах. Таким образом, на карантине нужно будет находится только тем, кто возвращается из трудовых вахт. Людям придется сделать тест на коронавирус и получить отрицательный результат, чтобы вернуться к привычному образу жизни.

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