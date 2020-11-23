Воровали лом из вагонов: полицейские задержали подозреваемых в кражах в Ростовской области

Дончане пытались обогатиться за счет продажи цветного металла. Фото: Архив КП

За попыткой ограбления сотрудники правоохранительных органов застали двоих жителей Ростовской области. Мужчины собирались похитить из грузового поезда металлолом. Об этом сообщает управление на транспорте МВД по СКФО.

Так, на перегоне Лихая-Замчалова 34-летний местный житель и его 20-летний приятель сбросили из полувагона 350 килограммов лома. Украденное они собирались сдать в один из пунктов приема.

Эксперты, привлеченные полицейскими, оценили нанесенный ущерб в шесть тысяч рублей. Против подозреваемых возбудили уголовное дело по статье «Кража». За похищение металлолома с поезда им грозит до пяти лет лишения свободы

Стоит отметить, что ранее эти мужчины уже привлекались к ответственности за схожее преступление. Тогда они понесли наказание, но прошло совсем немного времени, и они вновь принялись за старое.

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