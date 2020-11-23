И снова осень: какая погода ждет ростовчан на этой неделе

Морозы и снег отступят на короткое время. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На предстоящей неделе жителей Ростова-на-Дону ожидает долгожданное потепление. Серьезных морозов не предвидеться, как в прошлые дни. По прогнозу донских синоптиков, в последний рабочий день недели - в пятницу, 27 ноября, воздух прогреется до шести градусов тепла. При этом несколько дней подряд будет идти дождь и поднимется сильный ветер.

Во вторник, 24 ноября, в дневные часы столбики термометров покажут два градуса со знаком плюс. Скорость ветра не превысит шести метров в секунду. Весь день возможны обильные осадки в виде дождя.

На следующий день в среду, 25 ноября, погодные условия станут приятней для ростовчан. Температура будет колебаться от одного градуса мороза до двух градусов выше ноля. Ветер усилится. Сила порывов достигнет десяти метров в секунду.

В четверг, 26 ноября, весь день будет идти дождь, воздух прогреется до четырех градусов тепла. А уже в пятницу, 27 ноября, после обеда из-за облаков выглянет солнце, которое еще больше прогреет воздух в Ростове-на-Дону. В результате последний рабочий день недели обещает быть самым теплым за последнее время.

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