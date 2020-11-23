«Пристальное прочтение поэзии 2020»: определены финалисты конкурса

Определены финалисты конкурса «Пристальное прочтение поэзии 2020». В этом году было прислано 159 заявок не только со всей России, но даже из Израиля и Белоруссии. Финалистов экспертный совет состязания определил в шести номинациях (см. ниже).

Как рассказали организаторы, 28 ноября на 15:00 запланирован онлайн-семинар для подавших заявки на конкурс на тему «Как писать о поэзии: взгляд редактора». Он будет транслироваться на странице издания в фейсбуке. Семинар проводит поэт, литературовед и главный редактор журнала Prosodia Владимир Козлов.

Так, имена лауреатов планируется назвать до 7 декабря. Все победители получат денежные премии, а также возможность постоянного сотрудничества с журналом Prosodia и одноименным сайтом. Лучшие конкурсные работы будут опубликованы.

Известно, что «Пристальное прочтение поэзии» – совместный проект Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации ЮФУ и литературно-исследовательского журнала о поэзии Prosodia (его издает АНО «Инновационные гуманитарные проекты»).

Литературный конкурс направлен на выявление и поддержку авторов, дизайнеров и художников, которые владеют навыками критического письма о поэзии, а также умеют на материале поэзии создавать визуальные образы.

КОНКРЕТНО Кто стал финалистами в номинациях

«Лучший опыт интерпретации одного стихотворения»

- Антон Азаренков, «Атеист» Сергея Круглова: сатира или богоотсутствие?» (Санкт-Петербург).

- Дмитрий Лашевский, «В зеркале другого» (Екатеринбург).

- Евгений Никитин, «Об одном стихотворении Александра Авербуха» (Ришон-ле-Цион, Израиль).

- Елена Севрюгина, «Быт переходит в инобытие. (опыт пристального прочтения стихотворения Романа Смирнова «Хорошо ходить по огороду»)» (Москва).

«Лучшее эссе о творчестве поэта»

- Евгений Попов, «Жестокий романс. Борис Рыжий» (Екатеринбург).

Алена Старостина, «Поэзия Веры Павловой: поиск Бога и Родины в постсоветских реалиях» (Москва).

- Артем Ушканов, «Свет и снег в поэзии Михаила Гронаса» (Москва).

«Лучшее эссе о том, как поэзия работает с проблематикой современного мира»

- Максим Алпатов, «Выносимая жестокость. О том, что феминистская поэзия предлагает вместо любви» (Самара).

- Алексей Бокарев, «“Я” как “другой” в субъектной структуре лирики О. Чухонцева и С. Гандлевского» (Ярославль).

- Даниил Кузнецов, «“Все переплетено”: поэзия и современные проблемы» (Барнаул).

«Лучшая рецензия на свежую поэтическую книгу»

- Алена Бабанская, «От царя до перестройки и обратно до царя (о книге Любовь Колесник)» (Москва).

- Антон Брагин, «Кто кто (о книге Михаила Гронаса)» (Санкт-Петербург).

- Максимилиан Неаполитанский, «Топология цикадного единства (о книге Александра Скидана)» (Санкт-Петербург).

«Лучший опыт визуальной интерпретации одного стихотворения»

- Виталий Бондарь, картина к стихотворению П.Элюара «Одиночество» (Минск, Беларусь).

- Влада Власова, «Наедине с вечностью», картина к стихотворению В.Маяковского «Уже второй…» (Санкт-Петербург).

- Елизавета Кузнецова, картина к стихотворению М.Лермонтова «Как дух отчаянья...» (Санкт-Петербург).

- Елена Мерзлякова, картина к стихотворению А.Вознесенского «Скульптор свечей» (Биробиджан).

«Лучшее визуальное решение для творчества поэта»

- Анастасия Евменова, визуальное решение для книги Андрея Романова (Санкт-Петербург).

- Ольга Ременева, визуальное решение для книги Евгении Одинцовой (Москва).