Губернатор Ростовской изменил состав совета по культуре и искусству

Губернатор Ростовской области Василий Голубев. Фото: правительство Ростовской области

Глава донского региона внес изменения в работу местного совета по культуре и искусству. Василий Голубев исключил из совета четырех чиновников, и, кроме того, из задач совета исключили обсуждение вопросов архитектуры в Ростовской области.

Выведены из совета оказались главный архитектор Ростовской области Игорь Далаксакуашвили; известный архитектор, экс-главный архитектор региона Александр Бояринов; начальник управления министерства строительства Владимир Горелкин, а также секретарь Союза художников России в Ростовской области Олег Игнатов.

Эти изменения никак не повлияют на статус и зарплату чиновников из-за того, что работа в совете носит исключительно общественный характер.

На место выбывших чиновников пришел художник, преподаватель Академии архитектуры и искусств ЮФУ Алексей Курманаевский. Он имеет большой опыт работы и авторитет в культурной сфере Ростовской области.

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