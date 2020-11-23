Старые лампочки и батарейки можно сдать во время акции в Ростове

Выбрасывать батарейки и лампочки вместе с обычным мусором - нельзя Фото: Сергей ТРЕТЬЯКОВ

В донской столице началась акция по сбору использованных батареек, лампочек и сломанных электроприборов.

Неравнодушные к вопросам окружающей среды горожане могут сдать вторсырье в экоцентр, расположенный на улице Каширской, 8/6. В экологической акции также могут поучаствовать жители любых городов и поселков Ростовской области.

По словам представителей ростовского экоцентра, все отработавшие приборы, лампочки и батарейки отправят на Ярославский завод утилизации.

Людей призывают не быть равнодушными к проблемам экологии и лично принести в экоцентр ненужные, вредящие окружающей среде предметы. Такое простое действие поможет хоть немного улучшить экологическую ситуацию, ведь в природе этот мусор разлагается не один десяток лет, а в почву попадают вредные продукты распада.

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