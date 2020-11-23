Таганрогу могут присвоить статус курортного моногорода

Многие люди приезжают в Таганрог ради недорогого пляжного отдыха Фото: Анна МЕЛЬНИКОВА

Родина Чехова может стать более популярным курортом, чем сейчас. Глава комитета Государственной думы по физической культуре и туризму Борис Пайкин предложил закрепить в законах понятие "курортный моногород". Такие курорты, по его задумке, смогут получать необходимую финансовую поддержку для развития инфраструктуры.

Сейчас в законодательстве отсутствуют возможности для предоставления помощи городам, главной доходной частью которых являются санаторно-курортная деятельность или работа с туристами.

- К таким курортным моногородам уже сегодня могут быть отнесены и Кисловодск, и Таганрог, и Анапа, и Туапсе, и Сочи, и многие другие города по всей стране, - сказал Борис Пайкин на заседании круглого стола в СФ. Во время круглого стола чиновники и представители туристической индустрии говорили о восстановлении и развитии туризма в условиях коронавирусной инфекции.

По словам депутата, особый статус курортного моногорода помог бы значительно упростить получение соцподдержки и финансовой помощи тем, кто обслуживает туристов.

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