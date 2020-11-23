Лидером по числу заболевших остается Ростов-на-Дону. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 36 городах и районах Ростовской области. Об этом сообщается на сайте донского правительства.

Большинство новых инфицированных — из Ростова-на-Дону. За сутки здесь зарегистрировали 127 случаев заражения. 16 человек заболели в Новошахтинске, 15 — в Таганроге, 14 — в Сальском районе, 13 — в Новочеркасске. По 12 зараженных выявили в Батайске и Каменске-Шахтинском, по 11 — в Красносулинском и Миллеровском районах.

Напомним, по данным на 23 ноября, в Ростовской области заразились еще 310 человек. Общее число зараженных достигло 37 769.

Случаи заражения выявили также в следующих городах и районах:

Гуково, Шахты (по восемь), Верхнедонской, Неклиновский районы (по семь), Волгодонск, Тацинский район (по шесть), Орловский, Семикаракорский районы (по четыре), Аксайский, Каменский, Константиновский (по три), Азовский, Кагальницкий, Тарасовский, Усть-Донецкий районы (по два), Багаевский, Белокалитвинский, Боковский, Веселовский районы, Донецк, Зверево, Егорлыкский, Зерноградский, Матвеево-Курганский, Мясниковский, Октябрьский, Пролетарский районы (по одному).

АЛЛО!

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