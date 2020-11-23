Отключение воды в Ростове, 25 ноября 2020: где и когда не будет водоснабжения

Некоторые ростовчане на сутки останутся без воды Фото: Дмитрий СМИРНОВ

В донской столице коммунальщики будут работать на новом водоводе диаметром 700 мм на проспекте 40-летия Победы, от жилого дома 63/16 до дома 63/15.

На сутки будет прекращено водоснабжение:

СНТ «Алмаз-1», поселков «Адамас», «Геофизик», «Кирпичный»; Александровка в границах ул. Краеведческая – пр. 40-летия Победы, от дома 81 до здания 75/6, вдоль забора аэропорта – рынок Георгиевский – №№ 109, 113, 115, 117 с литерами и дробями; ул. Открытая – ул. Кобяковка – ул. Кржижановского; ВНС: пр. 40 лет Победы, 95/5; детские сады № 291 по пр. 40-летия Победы, 308/2, № 295 по пр. 40-летия Победы, 316/1; ТЦ «Метро».

Коммунальщики принесли извинения жителям за причиненные неудобства.

Ранее "Комсомольская правда-Ростов" опубликовала график отключения электроэнергии в донской столице. Сотни домов временно останутся без света.

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