В Ростове обсудят рациональное потребление

Фото: предоставлено организаторами конфер

2020 год ознаменовался чередой глобальных перемен, которые заставили весь мир задуматься о нашем влиянии на планету. Именно поэтому тема региональной конференции по защите прав потребителей в этом году - «Рациональное потребление».

В рамках мероприятия запланировано пленарное заседание с представителями Правительства Ростовской области, Роспотребнадзора и экспертами сферы защиты прав потребителей. Ожидается, что спикеры обсудят вопросы, связанные с рациональным и экологичным потреблением, введением ограничительных мер во время эпидемии в стране и сохранением личной и общественной безопасности.

В рамках конференции пройдет награждение победителей конкурса детских рисунков на тему «Защита прав потребителей». Со всей Ростовской области на конкурс было отправлено более 450 работ.

Также на конференции пройдет уже ставшее традиционным награждение победителей премии «Потребитель, голосуй «ЗА!». Напомним, лучших представителей в своей сфере выбирали по результатам народного голосования.

Конференция по защите прав потребителей стартует 26 ноября, в четверг, в 16:30 в конференц-зале Marins Park Hotel по адресу: Буденовский проспект, 59.

Краткая информация о Департаменте потребительского рынка Ростовской области:

Департамент потребительского рынка Ростовской области является органом исполнительной власти Ростовской области, осуществляющим регулирование в сфере торговой деятельности, общественного питания и бытового обслуживания населения на территории Ростовской области. Основные задачи Департамента: разработка и реализация мер по регулированию и стимулированию развития сферы торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения Ростовской области. Директор Департамента - Теларова Ирина Вячеславовна. Телефон «горячей линии» по защите прав потребителей 8 (863) 301-01-03, www.zppdon.ru